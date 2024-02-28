Tokatlı şehidin babaevi devlet eliyle yenileniyor Hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba ocağı yeniden inşa ediliyor. Şehit annesi ve babası devlete dua ediyor.

İHA

Devlet, kahraman şehitlerin ailelerinin üzerinden elini çekmiyor.

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesi de bunlardan biri.

Şehit Karaca'nın Tokat’taki babaevinin fiziki durumu, görenlerin yüreğini burktu.

Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada da gündem olan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından, şehidin baba ocağının yeniden yapılanması için adımlar atıldı.

Yeni yuva yapılacak

Boşaltılan evin yıkım işlemleri devam ediyor. Ailenin isteği üzerine yıkılan yerin yerine yenisi yapılacak.

"Devlet tarafından yapılıyor"

Şehit Yasin Karaca'nın babası Ahmet Turan Karaca, "Ev eski olduğu için yenilenmesini istemiştik. Şu anda yıkım işlemi başladı. Evdeki ağaçları alıyorlar. Devlet tarafından yapılıyor. Şu an yeni ev yapılana kadar komşumuzun evinde kalıyoruz. Ev yıkılmaya başlandı. Ağaçlar çekildikten sonra temizlenecek." dedi.

"Allah razı olsun..."

Şehit annesi Zahide Karaca ise "Evimiz yıkılmaya başlandı. Başka bir evde kalıyoruz. Devlet evimizi yapıyor, Allah devletimizden razı olsun. Rahmetli oğlum Yasin Karaca da evi yenilemek istiyordu. Allah razı olsun, daha ne diyelim." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)