Vatandaşlar yerel saate göre kıldıkları Cuma namazının ardından ikinci hutbelerini, dev ekranda Ayasofya’dan yapılan canlı yayınla dinledi.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı.

Ayasofya’da kılınan ilk Cuma namazı heyecanı ise ülke genelinde heyecanla takip edildi.

Tokatlı vatandaşlar, İstanbul’a göre yaklaşık yarım saat önceden kılınan Cuma namazının ardından İl Özel İdaresi bahçesine kurulan dev ekrandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan hutbeyi dinledi.

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Namaz sonrasında canlı yayını takip eden vatandaşlardan Ekrem Özer, “Ayasofya’nın açılışı için çok sevinçliyiz, gururluyuz. 86 yıl beklediğimiz bir hasret yerine geldi. İkinci hutbemizi de İstanbul’dan canlı olarak izledik.” şeklinde konuştu.

Tokatlılar ikinci hutbelerini canlı yayınla dinledi VİDEO