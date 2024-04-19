Tokat'ta 20 saatte 46 sarsıntı meydana geldi Tokat'ın Sulusaray ilçesinde son 20 saatte en büyüğü 5,6 büyüklükte 46 sarsıntı yaşandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşlara şebeke suyunu içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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ensonhaber.com

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlenen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, sahada çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesine bağlı köylerde bazı evlerin ve cami minarelerinin yıkıldığı öğrenildi.

20 saatte 46 sarsıntı

Tokat'ın Sulusaray ilçesi önceki gece saat 01.06'da meydana gelen 4,7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı.

Tokat'ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11'de gerçekleşen 5,6 büyüklükteki deprem oldu.

Yaşanan 46 sarsıntının 5'i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.

İçme suyu uyarısı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, deprem bölgesindeki vatandaşları şebeke suyunu içmemeleri konusunda uyardı.

Hatipoğlu, "Sularımızın büyük kısmı yer altı veya yüzey sularının toplanması ile oluşuyor. Bölgede hareketlilik devam ettiği için vatandaşlarımızın suyu kullanma suyu olarak kullanmaları, içme suyu olarak tüketmemelerini istiyoruz. Bölgeye sağlıklı su getirilmesi için planlamayı gerçekleştirdik, kamyonlarımız yolda" ifadelerini kullandı.