Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Niksar'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeden herhangi bir olumsuz ihbar gelmediği açıklandı.

AFAD verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesinde, 10.02 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Yaşanan sarsıntı Samsun, Giresun ve çevre illerden de hissedildi.

1 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA YAŞANDI

4.0 büyüklüğündeki depremin hemen 1 dakika sonrasında aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. Saat 10.03'te yaşanan depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedilirken, derinliğinin 9.93 kilometre olduğu açıklandı.

Saat 10:21 sıralarında ise Erbaa ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Yaşanan depremin derinliğinin 7.02 kilometre olduğu belirlendi.

AFAD açıklamasında, yaşanan depremden sonra bölgeden herhangi bir olumsuz ihbar gelmediği duyuruldu.

AFAD AÇIKLAMASI

AFAD tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."