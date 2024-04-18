Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Gece yarısı Muğla'da 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ta da vatandaşları sokağa döken bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, merkez üssü Sulusaray olan depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.

Çevre iller de hissetti

Deprem saat 01.06'da meydana gelirken, derinliği ise 9.97 kilometre olarak ölçüldü.

Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli panik yarattı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Tokat’ta meydana gelen deprem sonrasında gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

"An itibari ile olumsuz bir durum yoktur"

Bakan Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığına dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun”

Tokat Valisi Hatipoğlu: Geçmiş olsun Tokat

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da depremde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

Hatipoğlu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Geçmiş olsun Tokat. Şu an itibariyle bir olumsuzluk tespit edilmedi. Rabbim her türlü afetten ülkemizi korusun” ifadelerine yer verdi.