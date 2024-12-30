Tokat'ta 5.6'lık depremin merkez üssü Buğdaylı köyünde yaralar sarılıyor

İHA

Tokat'ta 18 Nisan'da 4.7 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde, yıkım ve yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor.

Yapılan incelemeler sonucu, depremin merkez üssü olan Buğdaylı köyünde 36 bina ağır hasar aldı.

YIKIM İŞLEMLERİ TAMAMLANIYOR

Yıkım işlemleri büyük oranda tamamlanırken köy halkı, geçici olarak konteynerlerde barınıyor.

"16 ADET KONUT YENİDEN YAPILACAK"

Köydeki hasar hakkında bilgiler veren Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, “Köyümüzde 36 adet ağır hasarlı bina vardı. Bunların yıkımı hemen hemen tamamlandı. 16 adet konut yıkıldı ve yeniden yapılacak. Ayrıca, 6 adet ahırın yapımına başlanacak. Caminin de yıkım kararı çıktı, büyük ihtimalle camimiz de kontrollü şekilde yıkılacak." şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Köy sakinleri, geçici barınma olarak konteynerlerde kalırken, yetkililer de yeniden yapım sürecinin bir an önce tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verdi.