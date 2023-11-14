DHA
Tokat'ın Ormanbeyli köyünde korku dolu anlar yaşandı.
Sabah 05.00 sıralarında Hüseyin Saka isimli çiftçiye ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Saman, ot ve hayvan yemlerinin de alev almasıyla yangın şiddetini artırdı.
Yangını fark eden çevredekiler, panik halinde itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
50 koyun telef oldu
Ahırın içerisindeki 160 adet koyudan 110'u hayvan sahiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
50 koyun yanan ahırdan çıkarılamadı ve telef oldu.
İncelemeler sürüyor
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangınla ilgili incelemeler sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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