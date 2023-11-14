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Tokat'ta ahır yangını: 50 koyun telef oldu

Tokat'ta ahır yangını: 50 koyun telef oldu Ormanbeyli köyünde bir ahırda sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Saman ve gübreler nedeniyle şiddetini artıran alevler güçlükle söndürüldü.