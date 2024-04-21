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Tokat'ta bir deprem daha: Çevre illerde de hissedildi

Tokat'ta bir deprem daha: Çevre illerde de hissedildi AFAD, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.