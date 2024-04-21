Tokat'ta bir deprem daha: Çevre illerde de hissedildi

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AFAD verilerine göre Tokat'ın Turhal ilçesinde ilçesinde saat 15.03'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Samsun başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı 12,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
AFAD verilerine göre Tokat'ın Turhal ilçesinde ilçesinde saat 15.03'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Samsun başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı 12,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
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