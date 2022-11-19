Tokat'ta bir özel hastanede yaşanılan skandal olayda iki hemşire, yoğun bakımda yatan felçli hastanın yüzünü çarşafla kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı.

Tokat’ta faaliyet gösteren bir özel hastanede yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri vicdanları sızlattı..

6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan 62 yaşındaki M.A. tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi.

İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılan M.A. yakınları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı.

Felçli hastanın boğazını sıktılar

Yakınları görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler.

Görüntülerde, biri kadın biri erkek iki yoğun bakım hemşiresinin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

Tokat'ta bir özel hastanede hemşirelerden felçli hastaya şiddet VİDEO

Suç duyurusunda bulundu

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi.

M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi.

Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu.

Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

"Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri, psikolojim bozuldu"

Mağdur M.A., İHA'ya yaptığı açıklamada olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi.

M.A. yaptığı açıklamada, "Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra özel hastaneye sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darbetti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. ‘Bunda bir şey yok. Yara yok’ dediler.” şeklinde konuştu.