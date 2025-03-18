Tokat'ta bir kafede arkadaş grubunun oynadığı okey oyununda ilginç bir olay yaşandı.

Oyun sırasında yancı olarak bulunan Talip Gökçe, kafe içini tanıtım amacıyla çekeceğini söyleyerek drone'unu havalandırdı.

EKRANDAN RAKİBİ TAKİP ETTİ

Ancak Gökçe'nin asıl planı bambaşkaydı.

Drone' kumandasının ekranından arkadaşlarının taşlarını gözetleyen Gökçe, rakiplerine fark ettirmeden oyunu yönlendirmeye başladı.

OYUNCULAR KAHKAHAYA BOĞULDU

Durumu anlayan rakip oyuncular, oyunu yarıda keserek kahkahalara boğuldu.

O anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü.

HİLE GİRİŞİMİNE SOSYAL MEDYADAN YORUM GELDİ

Kullanıcılar, Gökçe'nin yenilikçi ama başarısız hile girişimini esprili yorumlarla değerlendirdi:

O yorumlardan birinde "Eskiden okeyde taş çalma vardı. Günümüzde de teknolojinin gelişmesiyle drone ile diğer arkadaşların ellerine bakıyoruz." dendi.

"HEM GÜLDÜLER HEM KIZDILAR"

Teknolojinin gelişmesiyle oyunlardaki hilelerin de boyut değiştirdiğini söyleyen Talip Gökçe, şöyle konuştu:

Arkadaşlarımızla okey oynarken dükkân içerisinde reklam çekimi yapacağımı söyleyerek drone'la kandırdık. Hem bize eğlence olsun hem de komik anımız olsun diye böyle bir şey yapmak istedim.



Drone'u arkasından kaldırarak rakip arkadaşlarımızın ellerine bakarak ellerini görerek bitişlerimizi yaptık ve ona göre oyunumuzu oynadık. Daha sonrasında fark edince hem kahkaha attılar hem de biraz kızdılar. Oyunu bitirdiler.



Eskiden okeyde taş çalma vardı. Günümüzde de teknoloji gelişti. Drone' kaldırarak diğer arkadaşların ellerine bakıyoruz.