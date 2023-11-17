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Tokat'ta dükkan sahibini bulamayan müşteri kapıya not bıraktı

Tokat'ta dükkan sahibini bulamayan müşteri kapıya not bıraktı Zile ilçesinde yöresel ürünler satan dükkan sahibi, tıraş olmak için kısa süreliğine dükkanın başından ayrıldı. O esnada dükkana gelen bir müşteri, alışverişini yapıp kapıya bir not bıraktı: Beni ara, parayı hesabına atayım.