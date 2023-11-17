Tokat'ın Zile ilçesinde alışılmışın dışında bir olay yaşandı.
Yöresel ürünler satan market işletmecisi Şahin Kaya, akşam saatlerinde tıraş olmak için kısa süreliğine dükkanı kapatıp gitti.
O esnada alışveriş yapmak için dükkana gelen Hüseyin Ablak isimli bir vatandaş, dükkan sahibini orada bulamadı.
"Ara hesabına atayım"
5 kiloluk 3 bidon asma yaprak alarak alışverişini tamamlayan Ablak, parayı ödemek için birini bulamayınca farklı bir çözüm buldu.
Ablak, telefon numarasının yer aldığı, "Ara, hesabına atayım ağabey. Acelem vardı." yazılı notu dükkanın kapısına koydu.
Ürünlerin bedelini hesabına gönderdi
Dükkana geldiğinde gördükleri karşısında çok şaşıran işletmeci, not üzerinde bulunan numarayı arayarak müşteri ile iletişime geçti.
Dükkan sahibinin banka bilgilerini alan Kaya, ürünlerin bedeli olan 1420 TL'yi gönderdi.
"Arkadaşlar şaka yaptı sandım"
Arkadaşlarının şaka yaptığını sanan iş yeri sahibi Şahin Kaya, "Notu görünce şaşırdım. Şaşkınlığı atınca da aradım görüştük. Aldığı ürünlerin tutarı 1420 TL'yi hesabıma gönderdi." dedi.
O anlar kamerada
O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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