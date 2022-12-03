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    Tokat'ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı

    Çocukluk hayalini gerçekleştirerek doktor olan bedensel engelli Sare Aydın’ın “Bugün ben uzman doktor oldum” paylaşımı, beğeni topladı.
    • 03.12.2022 - 19:24
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    Tokat'ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun olan Sare Aydın, engelleri aşarak hayalini gerçekleştirdi.

    Doğuştan ortopedik engelli olan Dr. Sare Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farklı bir heyecan yaşadı.

    Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimini de tamamlayan Dr. Sare Aydın, uzman doktor oldu.

    "4 yıldır doktorluk yapıyorum, mesleğimi çok seviyorum"

    Bu sevincini sosyal medyadan yaptığı 'Ben bugün uzman doktor oldum' diyerek paylaşan Aydın, binlerce beğeni aldı.

    İHA'nın haberine göre; yaşadığı sevinci ifade eden Aydın, “Herkes gibi bende sevincimi paylaştım. Güzel yorumları gördüm sevindim. Ama bir yönden de rahatsız hissettim. Neden rahatsız hissetim? Twitle değil varlığımızla dikkat çekmemiz gerekiyor. Ön yargıların olmadığı, pozitif ayrımcılıkların yer bulmadığı günler olmasını diliyorum. Umarım bit twit verilen önem gerçek hayata da verilir. Herkes gerekli hassasiyeti gösterir. 4 yıldır doktorluk yapıyorum, mesleğimi çok seviyorum.” dedi.

    Tokat ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı #1

    Tokat ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı #2

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    Tokat ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı #4

    Tokat ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı #5

    Tokat ta engel tanımayıp doktor olan kadın, beğeni topladı #6


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