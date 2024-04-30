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Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydiren öğretmenlere ve okul yönetimine soruşturma

Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydiren öğretmenlere ve okul yönetimine soruşturma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda erkek öğrencilere etek giydirip oynatan okul yönetimine ve öğretmenlere idari soruşturma başlatıldı.