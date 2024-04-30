Geçtiğimiz hafta, yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlamalar gerçekleştirildi.
Kutlamaların düzenlendiği Tokat'tan gelen görüntüler ise tepki topladı.
Erkek öğrencilere etek giydirilip oynattılar
Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.
Öğretmenlere idari soruşturma
İlkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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