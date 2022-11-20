Tokat'ta, hastaya şiddet uygulanan hastanenin faaliyetleri durduruldu

Bakan Koca, yoğun bakımdaki hastaya şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hastane faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Fransa’dan tatil için gelip Türkiye’de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki M.A.’nın yoğun bakımda hemşireler tarafından uğradığı şiddet büyük tepki toplamıştı.

Biri kadın biri erkek iki yoğun bakım hemşiresinin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları anlara ilişkin görüntüler kısa sürede yayıldı.

Sağlık Bakanlığı, derhal harekete geçti. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 2 müfettiş, incelemelerde bulunma üzere hastaneye geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin yeni detayları Twitter hesabından verdi.

Hastane faaliyetleri durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Tokat'ta bir özel hastanede hemşirelerden felçli hastaya şiddet VİDEO ARŞİV

"Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur"

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."