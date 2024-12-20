Tokat'ta kalp krizi sonrası vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal son yolculuğuna uğurlandı

AA
Tokat'tan dün gelen vefat haberi yürekleri yaktı...
Uzman Çavuş Ferman Karasakal, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
TÖREN DÜZENLENDİ
Karasakal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Burada askerlerin omzuna alınan Karasakal'ın cenazesi, tören alanına getirildi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Öte yandan, Karasakal'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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