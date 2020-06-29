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    Tokat'ta lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı

    Tokat’ta lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 21:31
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    Tokat'ta lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı #1

    Tokat’tan Erbaa’ya seyir eden C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü Erbaa ilçesi Tepekışla köyü mevkiine geldiğinde aracın lastiği patladı.

    MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI: 15 YARALI

    Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Şoför ile 15 yolcunun yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Tokat'ta lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı #2

    Tokat'ta lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı #3

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