İHA
Tokat'ta genç hırsızların hedefi mezarlık kapısı oldu.
Tokat Erbaa Şehir Mezarlığı'nda gece saatlerinde 3 hırsız, mezarlığın demir kapılarını çalmak istedi.
Evin garajına saklandılar
Hırsızlar kapıları söküp mezarlıktan uzaklaştıkları sırada, olay yerine gelen motosikleti görünce kapıyı bırakıp, bir evin garajına saklandı.
Motosikletin eve geldiğini anlayan şüpheliler, çaldıkları kapıyı olay yerinde bırakarak kaçtı.
O anlar kameraya yansıdı
Olay anları çevredeki güvelik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Güvenlik önlemleri alındı
Olayın ardından çalınan kapılar belediye ekipleri tarafından yerine takılarak güvenlik önlemleri artırıldı.
Hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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