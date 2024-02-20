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Tokat'ta mezarlık kapıları çalan hırsızlar kameralara yakalandı

Tokat'ta mezarlık kapıları çalan hırsızlar kameralara yakalandı Mezarlık kapılarını çalan hırsızlar olay yerine gelen motosikleti görünce kapıyı da bırakıp kaçtı. Hırsızların o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.