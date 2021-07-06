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    Tokat'ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı

    Yamaç paraşütü yarışmasında kalkış yaparken düşen pilot Oğuzkan Sadeer, hastanelik oldu.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 17:10
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    Tokat'ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı

    Tokat'ın Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde 1200 metre yükseklikteki Mercimek Tepesi'nde düzenlenen yarışta havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı.

    Pilotlardan Oğuzkan Sadeer kalkış yapmak istediği sırada düştü.

    KOLU KIRILDI

    İlk müdahaleyi yarışma alanındaki sağlık ekiplerinin yaptığı Sadeer, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadeer'in sol kol dirseğinin kırıldığı tespit edildi.

    O sırada ise kazayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile görevliler arasında tartışma çıktı. Gerginlik, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

    Tokat'ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı VİDEO

    Tokat ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı #1

    Tokat ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı #2

    Tokat ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı #3

    Tokat ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı #4

    Tokat ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı #5

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