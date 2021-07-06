Yamaç paraşütü yarışmasında kalkış yaparken düşen pilot Oğuzkan Sadeer, hastanelik oldu.

Tokat'ın Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde 1200 metre yükseklikteki Mercimek Tepesi'nde düzenlenen yarışta havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı.

Pilotlardan Oğuzkan Sadeer kalkış yapmak istediği sırada düştü.

KOLU KIRILDI

İlk müdahaleyi yarışma alanındaki sağlık ekiplerinin yaptığı Sadeer, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadeer'in sol kol dirseğinin kırıldığı tespit edildi.

O sırada ise kazayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile görevliler arasında tartışma çıktı. Gerginlik, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Tokat'ta paraşüt kazası: Kolunu kırdı VİDEO