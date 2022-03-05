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    Tokat'ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı

    Buzlanma nedeniyle asker taşıyan servisin devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin’in cenazesi düzenlenen törenin ardından Bingöl'e gönderildi.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 09:25
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    Tokat'ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı

    Tokat-Niksar yolu Almus kavşağı yakınlarında buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi.

    Kazada yaralanan 4 askerden Uzman Çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede şehit oldu.

    Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin (40) için Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

    CENAZE TÖRENİ YAPILDI

    Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı siyasi parti temsilcileri, askerler ve şehidin ailesi katıldı.

    Şehit Ergin’in annesi Beyhan, babası Abdullah Ergün metanetini korumaya çalışırken eşi Tuğba Ergin ile oğlu Emir cenaze törenini üzgün gözlerle takip etti.

    MEMLEKETİNE UĞURLANDI

    Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Ergin'in cenazesi, Sivas Havalimanından Bingöl’e gönderilmek üzere uğurlandı.

    Tokat ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı #1

    Tokat ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı #2

    Tokat ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı #3

    Tokat ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı #4

    Tokat ta Şehit Uzman Çavuşun cenazesi törenle Bingöl’e uğurlandı #5


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