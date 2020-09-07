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    Tokat'ta serinlemek için girdiği gölette boğuldu

    Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki genç boğuldu.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 21:40
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    Tokat'ta serinlemek için girdiği gölette boğuldu

    Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde serinlemek isteyen Hasan Uygur (16) sulama göletine girdi.

    SERİNLEMEK İSTEDİ, SONU OLDU

    Bir süre sonra gözden kaybolan Uygur’u arkadaşları kurtarmak istese de başarılı olmadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup amirliğine bağlı dalgıç polisleri sevk edildi.

    Dalgıç polislerin çalışması sonucu Uygur’un cansız bedeni sudan çıkartıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tokat'ta serinlemek için girdiği gölette boğuldu VİDEO

    Tokat ta serinlemek için girdiği gölette boğuldu #1

    Tokat ta serinlemek için girdiği gölette boğuldu #2

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