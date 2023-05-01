Tokat'ta yerli otomobil Togg'u öptü Tokat'ta yıllardır hasretle beklenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İHA

AK Parti'den İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Tokat’a geldi.

Beraberinde Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Toog’u getiren Soylu, otomobili halkla buluşturdu.

Miting alanına otobüs ile halkı selamlayarak giden Soylu’nun bulunduğu konvoyda Toog da yer aldı.

Tokat’a ilk kez getirilen Toog’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaputu öptü

Otomobili yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekilebilmek için adeta yarıştı. Bir vatandaşın yerli otomobilin kaputunu öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.