Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapılmasını engelliyor.
Bir yandan kaçak göçmenler yakalanırken, bir yandan da organizatörler denetleniyor.
Son olarak Tokat'ta hareketlilik yaşandı.
Ekipler harekete geçti
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratta, Ağrı Doğubeyazıt istikametinden İstanbul istikametine giden bir kamyonda kaçak göçmen olduğu bilgisi verildi.
Ekipler, D100 karayolunda 53 yaşındaki Ş.A. idaresindeki kamyonu takibe aldı.
50 kaçak göçmen tespit edildi
Takibine başlanılan kamyon, Erbaa bölge trafik istasyonu önünde ekipler tarafından durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada kamyon kasasında 3'ü Pakistan uyruklu, 47'si Afganistan uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakalandı.
Sürücü tutuklandı
Kamyon şoförü Ş.A. adli işlemlerin ardından tutuklandı.
Kamyon kasasında yakalanan 50 kaçak göçmen ise göç idaresine teslim edildi.