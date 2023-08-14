Tokat'tan İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı Bir kamyon kasasında kaçak olarak İstanbul'a gitmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakayı ele verdi. Kamyon şoförü tutuklanırken, göçmenler göç idaresine teslim edildi.

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İHA

Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapılmasını engelliyor.

Bir yandan kaçak göçmenler yakalanırken, bir yandan da organizatörler denetleniyor.

Son olarak Tokat'ta hareketlilik yaşandı.

Ekipler harekete geçti

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratta, Ağrı Doğubeyazıt istikametinden İstanbul istikametine giden bir kamyonda kaçak göçmen olduğu bilgisi verildi.

Ekipler, D100 karayolunda 53 yaşındaki Ş.A. idaresindeki kamyonu takibe aldı.

50 kaçak göçmen tespit edildi

Takibine başlanılan kamyon, Erbaa bölge trafik istasyonu önünde ekipler tarafından durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada kamyon kasasında 3'ü Pakistan uyruklu, 47'si Afganistan uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sürücü tutuklandı

Kamyon şoförü Ş.A. adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Kamyon kasasında yakalanan 50 kaçak göçmen ise göç idaresine teslim edildi.