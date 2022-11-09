TOKİ arsa başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ arsa başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa projesi kapsamında yapılan başvurular 10 Ekim tarihinde başlamıştı. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları açıklandı mı ve TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

Vatandaşlar TOKİ arsa başvuru sonuçlarını yakından takip ediyor. Arsa başvuruları için süreç 10 Ekim'de başlamıştı. Kasım ayına girilmesiyle beraber vatandaşlar son başvuru tarihini sorgulamaya koyuldu. Yakın süreçte son bulması beklenen başvuruların tarihi ise uzatıldı.

TOKİ arsa başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yapılan başvuruların 15 Kasım'da sona ermesiyle, TOKİ arsa kura çekimi tarihinin netlik kazanması beklenmekte. Ayrıca proje kapsamında Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin sonrasında hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

Başvuru şartları arasında şu maddeler bulunuyor;

-TC vatandaşı olmak.

-Projenin yer aldığı il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o ilin sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

-Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını geçmiş olmak.

-Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösteren belgelerden bir tanesine sahip olmak.

-Kişinin kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde bir işyeri bulunmaması.