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    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! TOKİ arsa başvurusu şartları neler?

    Vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili "TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? sorusunu merak ediyor. Peki TOKİ arsa başvurusu ne zaman başlıyor? İşte TOKİ arsa başvurusu şartları ve detaylar..
    • 10.10.2022 - 10:44
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    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! TOKİ arsa başvurusu şartları neler?

    Vatandaşlar tarafından TOKİ sosyal konut projesi hakkında pek çok sorgulama yapılıyor. İlgiyle takip edilen proje kapsamında arsa ve iş yeri başvurusu bugün itibarıyla başlamış oldu. İnşaat yapmaya hazır olacak olan 1 milyon arsa ile 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım tarihine dek sürecek. Peki TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?

    TOKİ iş yeri başvurularının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Başvurular e-Devlet ve banka vasıtasıyla yapılabilecek. TOKİ arsa başvurularının yapılacağı banka ise yalnızca Ziraat Bankası olacak.

    TOKİ arsa başvurusu şartları neler?

    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! TOKİ arsa başvurusu şartları neler? #1

    TOKİ tarafından yapılacak olan arsa ve iş yeri başvurularında ilk şartlar Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak. Ayrıca elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış olan, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek olan arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde bulunuyor ise, kişinin o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunmakta.

    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! TOKİ arsa başvurusu şartları neler? #2

    TOKİ arsa başvurusu yapan vatandaşlar için aylık gelir durumu sınırı bulunuyor. Arsa başvurusu yapan vatandaşların aylık gelir durumunun 16 bin TL’nin altında olması isteniyor.

    TOKİ arsa başvurusu ücreti ne kadar?

    TOKİ arsa başvuruların için başvuru bedeli 500 lira olarak ifade edildi. TOKİ iş yerleri için yapılacak başvuruların ücreti ise 2 bin lira olarak belirlendi. Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyen kişiler ile arsa tahsisinden faydalanmaktan vazgeçen, ayrıca yedek listede sırası gelmeyen kişilerin ise ödedikleri başvuru bedelleri kendilerine iade edilecek.


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