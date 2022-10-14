Konutlarla ilgili ayrıntıları paylaşan Bulut, "İnşaatlar hızlıca başlıyor" dedi. TOKi Başkanı, 7,5 milyon vatandaşın başvuru yaptığını söyleyerek, arsa fiyatlarını da açıkladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin konuştu.

5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren proje kapsamında ilk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de inşa edilecek.

Başvuru sayısı belli oldu

Bulut, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, "Kampanya Türkiye genelinde büyük bir kabul gördü. 7,5 milyon vatandaş başvuruda bulundu.

İlk günlerdeki yoğunluk şu anda yok. 7,5 milyonun içinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olan kişiler 4 milyon 721 bin 831 kişi." dedi.

Bulut: İnşaatlar hızlıca başlıyor

İhaleleri yapmaya başladıklarını ve bugün 2 tane ihale gerçekleştirdiklerini anlatan Bulut, "İnşaatlar hızlıca başlıyor." ifadesini kullandı.

Arsa ve iş yeri başvurularının sayısının sırasıyla 181 bin 858 ve 33 bin 569 olduğunu belirten Bulut, arsaya ilişkin ödemelerin sabit gerçekleştirileceğini aktardı.

TOKİ Başkanı Bulut, sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı ViDEO

"Cumhurbaşkanımız bu sayıyı 1 milyona çıkardı"

Bulut, "Arsa sayısı ilk açıklandığında 100 bindi. Hem konuta gelen talep hem de arsaya ilişkin talepler olunca Cumhurbaşkanımız bu sayıyı 1 milyona çıkardı. Başvuruları almaya başladık. 81 ilimizde olacak. Bazı illerin il merkezlerinde olmayabilir, ilçelerinde olacak. Bütün dağılım illerin genelinde nüfusa bağlı olarak dağıtıldı.

"Vatandaşa tahsis ve konut imkanı sağlamak için görüyoruz"



Arsadan hak kazanan kardeşlerimiz de kendilerinin ilerideki konutlarının süreçlerini tanımlamış olacak. Arsa başvurularını bugün itibarıyla biz de çıktık bakanımızla. Müracaat sayısı artmaya başladı. Arsa ve konuta başvurulabiliyor, hangisi çıkarsa onu tercih edecekler. Vatandaşa tahsis ve konut imkanı sağlamak için görüyoruz. Bu Sosyal Konut meselesi yıllara sari bir mesele." dedi.

"Altyapıyı biz sağlıyoruz"

'İlk iş yerim' kampanyasının ev ve arsa ile alakasının olmadığını anlatan TOKİ Başkanı Bulut, "Evi var, orada yaşıyor, iş kurması gerekiyor. Ev iş kurmasına mani olmadığı için iş yerine başvuru şansı veriyoruz. İş yeri olmayan kişilerin başvurması gerekiyor." diye ekledi.

Bulut, "Altyapıyı biz sağlıyoruz. Proje desteği verebiliriz. Araziden dolayı bodrum kat olursa oluyor. Son 3 yıl ağırlıklı olmak üzere başlayan bir süreç vardı. Yatay mimariye dönük. Artık zemin +5 demeyeceğim. Görünür zemin +5'i geçmeyecek konutlar yapmıyoruz.

"10 yılda ödenecek"



694 ilçede yapılacak. İllere ve ilçelere göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. SPK'ya bağlı ekspertiz firmalarıyla çalışıyoruz. Arsalar yine yüzde 40'a yakın oranda sübvanse edilecek. Altyapılarını düşünürseniz yüzde 60-70'lere varan dolaylı sübvanse olacak.

10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler.

Arsa fiyatlarını açıkladı

3 bölgede arsa fiyatlarıyla ilgili çalışma sunacağız. Ankara Gölbaşı'nda arsa fiyatımız müşterek 157 bin 500 lira. Müstakil fiyatı 350 metrekare 280 bin, 500 metrekare olanı 400 bin lira olacak. Diyarbakır'da müşterek 225 bin lira, müstakil ise 315 ve 450 bin. Yüzde 30 indirimli fiyatlar bunlar.

Ortalama 1,3 emsal esas alınıyor. En düşük emsal 1,1'le 1,5 arasında değişiyor. Ortalama emsal hesabımız 1,3. Müstakil parsellerde en fazla 0,30'luk yapılaşma yapılıyor.

Altyapı sorumlulukları yerine getirildikten sonra 1 yıl içinde inşaata başlayıp ikinci yılda su basmanına çıkmaları lazım." şeklinde konuştu.