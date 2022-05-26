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    TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablası toprağa verildi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un vefat eden ablası Selime Turan'ın cenaze törenine katıldı.
    • 26.05.2022 - 16:42
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    TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablası toprağa verildi

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un ablası Selime Turan, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Himmetdede Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Selime Turan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Toprağa verildi

    AA'nın haberine göre; Selime Turan'ın cenazesi, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Törene çok sayıda kişi katıldı

    Cenaze törenine, Selime Turan'ın kardeşi olan TOKİ Başkanı Bulut ve aile üyelerinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Hasan Süver, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, bazı bakanlıkların bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut un ablası toprağa verildi #1

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut un ablası toprağa verildi #2

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut un ablası toprağa verildi #3

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut un ablası toprağa verildi #4


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