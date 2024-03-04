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Üsküdar Belediyesi tarafından, ’Üsküdar Çocuk Köyü’ düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Bu proje ile çocukların eğlenerek doğal yaşamı deneyimleyerek daha yakından tanımasının amaçlanıyor.

Projenin açılış törenine, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TOKİ Genel Başkanı Ömer Bulut ve birçok vatandaş katıldı.

TOKİ Başkanı, Kurum'u anlattı

Burada bir konuşma yapan TOKİ Başkanı Bulut, 8 yıllık mesai arkadaşı Murat Kurum'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Şimdiden az uyumayı öğrensinler"

Kurum'un alışma ekibine şimdiden uyarılarda bulunduğunu söyleyen Bulut, "Şimdiden az uyumayı öğrensinler" dedi.

"Ancak anne babanızın elini öpersiniz"

Yıl boyu 5 günlük izin kullandıklarını kaydeden Bulut, o izinle tatile değil sadece anne ve babanızın elini öpmeye gidersiniz diye konuştu.

"Bizde her zaman millete hizmet esas olmuştur"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Murat Kurum'u anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Murat Kurum ile çalışacak ekibine birkaç nasihatte bulunmak istiyorum, onunla çalışacak ekip şimdiden hazırlıklı olsun. Birincisi az uyumayı öğrensinler, ikincisi yorgunluğu unutsunlar çünkü bizde her zaman millete hizmet esas olmuştur. Üçüncüsü sadece bayramlarda birer gün olmak üzere 5 günlük izinleri var başka izin yok. O da birer gün hepsini toplayamazsınız. O 5 günde de ancak ailenizle bayramlaşırsınız. Dolayısıyla ne denize ne dağa ne kayak yapmaya gidersiniz, ancak anne babanızın elini öpmeye gidersiniz.