TOKİ BAŞVURU EKRANI I TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...

TOKİ'nin dev sosyal konut projesiyle milyonlarca vatandaş, ev sahibi olacak...

TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından netliğe kavuştu.

Buna göre; 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağı açıklandı.

Başvuruların ise 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Başvurular başladı!

Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuruları nereden yapılır?

TOKİ başvuruları, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinden yapılacak.

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.