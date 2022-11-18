TOKİ başvuru iadeleri başladı! TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır?

TOKİ, başvuru ücreti ödeyen ancak çekilişte ismi çıkmayan vatandaşlara, para iadesi yapmaya başladı. Peki TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır, kaç günde yatar? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takviminin tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri dün sonuçlandırıldı.

Kura çekiminin 11 ili kapsayan ikinci etabı ise bugün Kilis ve Muş'tan başlatılacak.

Öte yandan TOKİ konutları için başvuru bedeli, 500 TL olarak belirlenmişti.

TOKİ kuraları devam ederken, başvuru yapan ancak konut çıkmayan vatandaşlar nasıl para iadesi alacaklarını araştırıyor.

Binlerce kişi, "TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?TOKİ başvuru bedeli iadesi kaç günde yatar?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl geri alınır? Kaç günde geri ödenir? İşte detaylar...

TOKİ başvuru para iadesi ne zaman?

TOKİ başvuru bedellerinin iadesi kura çekiminin ardından yapılıyor. Kurada, çıkmayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında alabiliyor.

TOKİ başvuru parası nasıl geri alınır?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.