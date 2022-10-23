TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ projesinde başvuruların biteceği tarih merak ediliyor. TOKİ'ye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar kura sonuçları ve başvuru yöntemini sorguluyor. Peki TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Başvurularını bitirmiş olan vatandaşlar son olarak başvuruların biteceği tarihi araştırmaya başladı. TOKİ'de ilk başvurular 14 Eylül tarihinden itibaren alınmıştı. Peki başvurular ne zaman bitecek ve başvuru nasıl yapılır?

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

İlgiyle takip edilen TOKİ sosyal konut projesi başvuruları için son tarih 31 Ekim Pazartesi 2022 olarak belirlenmişti. Online şekilde e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde bitmiş olacak.

TOKİ kura çekilişleri ne zaman sona erecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu ve şu açıklamalarda bulundu: “81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek” dedi. Bakan Kurum, ayrıca kura çekimlerinin sonlanacağı tarihi de açıkladı ve 2023 Mart ayında tamamen tamamlanmış olacağını ekledi.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ başvurusunun nasıl yapılacağı da sıklıkla sorgulanan konulardan oldu. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan TOKİ projesi başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek.