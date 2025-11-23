TOKİ başvurusu bitti mi, ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin konutta son gün...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başvuru alımları başladı.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu projede de başvurular Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının (TCKN) son rakamına göre alındı.

15 Kasım itibari ile de bütün vatandaşlar için sistem açıldı.

Milyonlarca başvuru alınan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son başvuru tarihi merak konusu oldu.

Kura çekimini bekleyen vatandaşlar, "TOKİ başvuruları bitti mi" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki; TOKİ başvuruları bitti mi? Ne zaman bitecek? İşte, başvuru takvimi...

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ 2025

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular henüz bitmedi.

15 Kasım’dan, 19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak.

e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi.

19 Aralık Cuma günü başvuru süreci tamamlanmış olacak ve vatandaşlar 81 ildeki kura çekimini bekleyecek.