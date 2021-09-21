TOKİ büyük indirim kampanyası! Başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) tarafından düzenlenen indirim kampanyasının detayları araştırılıyor. Peki TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her sene gerçekleştirdiği indirim kampanyası, alıcılardan gelen yoğun talep üzerine ikinci kez düzenleniyor.

Kampanyaya göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına büyük indirim yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Peki TOKİ indirim kampanyası başvuru süresi ne kadar olacak, kampanyadan kimler faydalanabilecek? İşte TOKİ indirim kampanyasının detayları...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bugün itibarıyla başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.