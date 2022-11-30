Petrol
84.84
0.70%
Euro
19.2908
0.23%
Dolar
18.6375
0.00%
Altın
1.05
0.29%
Borsa
4926
-0.74%
Bitcoin
319.568
2.07%
BTXN Coin
5.51
-1.60%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ kura başvurusu yapan vatandaşlar, İstanbul ilçeleri için çekilecek kurayı bekliyor. Peki TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ’nin İstanbul’da Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçeleri için yapılacak kura çekilişine ilişkin ilk tarih verildi.

    İstanbul için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediliyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşecek olan TOKİ İstanbul kurasında,  2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bin konut sahiplerini bulacak.

    Peki TOKİ İstanbul kurası ne zaman? Arnavutköy TOKİ kura çekimi saat kaçta? İşte detaylar...

    TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? #1

    TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ'den gelen açıklamaya göre, İstanbul kuraları 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.


    EYT SON DURUM! EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman kabul edilecek?
    Gündem

    EYT SON DURUM! EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman kabul edilecek?

    Kayseri ve Kastamonu pastırmasına yeni rakip çıktı
    Gündem

    Kayseri ve Kastamonu pastırmasına yeni rakip çıktı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir