TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ kura başvurusu yapan vatandaşlar, İstanbul ilçeleri için çekilecek kurayı bekliyor. Peki TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ’nin İstanbul’da Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçeleri için yapılacak kura çekilişine ilişkin ilk tarih verildi.

İstanbul için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşecek olan TOKİ İstanbul kurasında, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bin konut sahiplerini bulacak.

Peki TOKİ İstanbul kurası ne zaman? Arnavutköy TOKİ kura çekimi saat kaçta? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ'den gelen açıklamaya göre, İstanbul kuraları 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.