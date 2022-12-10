TOKİ kura çekimleri devam ediyor. İl il gerçekleşen çekimlerde sıra, Kayseri'ye geldi. Peki, TOKİ Kayseri kura çekimleri ne zaman yapılacak?

İlk olarak Şırnak ve Ardahan'da yapılan TOKİ kura çekimi, il il devam ederek hızlanıyor. Üçüncü etap kura çekimleri için gözler ise Kayseri'ye çevrildi.

Kayseri'de yapılacak kura çekimi sonrası; TOKİ kura çekiminde dördüncü yeni etap ise 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu kuraların çekilmesi ise 6 ay içinde tamamlanacak ve 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının mart ayı içerisinde belli olacak.

Ev sahibi olmak için heyecanlanan Kayserili vatandaşlar, Noter huzurunda çekilecek olan kuraları hem canlı takip edebilir hem de yerine gidebilir.

Peki, TOKİ Kayseri kura çekimleri ne zaman yapılacak?

TOKİ Kayseri kura çekimleri ne zaman yapılacak?

Kayseri TOKİ konut kura çekimi 10-11-12 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek olan TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

Kayseri ilçelere göre kura çekimi

10 Aralık: Merkez

11 Aralık: Develi, Hacılar, Yahyalı

12 Aralık: Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan

NOT: TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.