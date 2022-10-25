TOKİ konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? TOKİ evleri ne zaman tamamlanacak?

TOKİ konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? TOKİ evleri ne zaman tamamlanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi bugün itibariyle başladı. Sincan'da temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilenleri açıkladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi bugün itibariyle başladı.

Projeye başvuran milyonlarca vatandaş 'TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Projeye 8 milyona yakın vatandaşın katıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık." dedi.

Bugün internette en çok sorulan soru ise konutların ne zaman teslim edileceği sorusu oldu. Peki konutlar ne zaman tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecek? İşte cevabı..

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Temel atma töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.