TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimleri için son nefesler tutuldu. Başvuru yapan adaylar, "TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar!

Türkiye genelinde yapılacak olan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor.

Başvuru yapan vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın hayalini kuruyor. Başvuruların son günü yaklaştı.

250 bin sosyal konut projesi başvuruları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapan ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, "TOKİ başvurları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekimi ne zaman? Sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut proje hakkında, “608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.” dedi.

Kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise, “81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.“ dedi.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden ‘Hak Sahipliği’ onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

‘Gazi Kategorisine’ 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).