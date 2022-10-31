TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ kura tarihleri!

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ kura tarihleri!

TOKİ kura çekilişi için geri sayım başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte 2022 TOKİ kura tarihleri...

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak belirtilen TOKİ sosyal konut projesi için kritik haftaya gelindi.

Yapılacak TOKİ kura çekilişi sonrası il il isim listesi ile sonuçlar açıklanacak. Bu büyük projeye yaklaşık 8 milyon başvurunun alındığı biliniyor.

Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı.

Yurt genelinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alan TOKİ kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı.

TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, “TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunu araştırıyor. İşte 2022 TOKİ kura tarihleri…

TOKİ başvurularında son gün!

e-Devlet TOKİ başvuruları 28 Ekim tarihinde son buldu. 31 Ekim 2022 Pazartesi günü ise bankalar üzerinden yapılacak olan TOKİ başvuruları bitecek.

TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekim tarihleri ile ilgili geri sayılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura tarihi hakkında açıklama yaptı. Bulut, kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini paylaştı.