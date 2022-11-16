TOKİ kura sonuçları sorgulama! Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak?

'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar geçtiğimiz günlerde çekildi. Peki Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama!

TOKİ sonuçları ve kuraları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak bilinen "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin kura çekimleri başladı. Peki Konya TOKİ kura çekimleri ne zaman?

Konya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Konya’da gerçekleşecek olan 206 konut için kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Projede temel atma işlemleri başladı. Konya’da Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerine toplu konut yapımı gerçekleştirilecek.

Konya konut kura çekimi tarihi merak ediliyor ancak kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sayfamızda yer vereceğiz.

TOKİ kura takvimi listesi

7 Kasım Pazartesi günü: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı günü: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba günü: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe günü: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma günleri: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi günleri: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı günü: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba günü: Bitlis 1250 konut