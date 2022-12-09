TOKİ kura çekimler tüm hızıyla devam ediyor. İl bazında başlayan kuralarda sıra, Niğde'ye geldi. Peki, TOKİ Niğde kura çekimleri ne zaman yapılacak?

Binlerce vatandaş, ilk evine ve iş yerine kavuşmak için TOKİ'ye başvuru yaptı.

Bu başvurulara ayrılan sürenin sona ermesi ile birlikte, il il TOKİ kura çekimleri de başladı. Bu kura çekimleri ne ise ilk olarak doğu illerde başlandı.

Sıra sıra devam eden çekimler sayesinde binlerce vatandaş, ev sahibi olmanın heyecanını yaşadı ve yaşamaya devam edecek.

İl ve ilçe ilçe devam eden TOKİ kura çekimlerinde sıra, Niğde ve ilçelerine kadar geldi.

Niğdeli vatandaşlar ise kura çekimine katılmak için, "TOKİ Niğde kura çekimleri ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, TOKİ Niğde kura çekimleri ne zaman yapılacak?

TOKİ Niğde kura çekimleri ne zaman yapılacak?

5 ilçede toplamda 1000 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Niğde kura çekimi 9 Aralık tarihinde yani bugün gerçekleşecek ve tamamlanacak.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar, Niğde Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da olacak.

İşte Niğde TOKİ evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

NİĞDE AKTAŞ: 210 KONUT

NİĞDE BOR: 180

NİĞDE ÇAMARDI: 285

NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI: 95