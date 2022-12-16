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    TOKİ Ordu kura çekilişi sonuçları! TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

    İlgiyle takip edilen TOKİ'nin “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 250 bin konut arasından Ordu ve ilçelerinde toplam 2 bin 50 konut yapılacak. Peki TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman?
    • 16.12.2022 - 13:15
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    TOKİ Ordu kura çekilişi sonuçları! TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

    Ordu TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ordu’da yapılacak olan, toplamda 38 bin 348 kişinin başvuru yaptığı, 2 bin 50 konut için sorgulamalar başladı. Peki Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman?

    TOKİ Ordu kura çekimi 16 Aralık tarihi saat 10:00'da başladı. Kuralar saat noter huzurunda Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda çekilmeye başlandı.

    2022 TOKİ Ordu kura çekimi Gölköy 100 konut, Akkuş 59 konut, Mesudiye 100 konut, Çaybaşı 53 konut, Çamaş 80 konut, Gürgentepe 47 konut olmak üzere 439 konut için yapılacak.

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresi üzerinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de incelenebilecek.

    2022 TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

     


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