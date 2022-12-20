TOKİ Rize kura çekimi sonuçları! TOKİ Rize kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Rize kura çekimi sonuçları! TOKİ Rize kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişlerinde Aralık ayının gelmesiyle yeni takvim yayınlandı. Peki TOKİ Rize kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

İlgiyle takip edilen TOKİ Rize kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve sonuç sorgulamaları devam ediyor. TOKİ Rize kura çekilişi Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilmiş olacak. İşte TOKİ Rize kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Rize kura çekimi sonuçları!

TOKİ Rize kura çekimi canlı yayını www.toki.tv adresinde ya da resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ kura çekimi sonuçlarına resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ Rize 20 Aralık kura çekilişinde çıkan bazı hak sahiplerinin isim listesi şu şekilde oldu: