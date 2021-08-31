TOKİ, selde yıkılan 16 iş yerinin temelini attı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selden yıkılan ya da ağır hasar gören iş yerlerinin yıkımı yapılıp enkazı temizlendikten sonra temeli atılmaya başlandı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı.

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde selden dolayı ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Bu kapsamda selde yıkılan ya da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken enkazı temizlenen bölgelerde de temel atmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından enkazdan temizlenen alanda ilk temel atıldı.

EMİNE ERDOĞAN, MURAT KURUM VE SÜLEYMAN SOYLU TÖRENE KATILDI

16 iş yerinin bulunduğu dükkanların temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile çok sayıda davetli, vatandaşlar ve ilgili kurumun temsilcileri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte 16 iş yerinin ilk harcını attı.

Önümüzdeki günlerde de yıkılan iş yerlerinin enkazdan temizlenen alanlarda yeni dükkanların temelinin atılacağı öğrenildi.

"DEVLETİMİZ İLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDAYDI"

Selde iş yeri ağır hasar gören ve yıkılan Hakan Acar, “Devletimiz olayın olduğu ilk günden beri yanımızda hem maddi hem de manevi olarak. Selden dolayı dükkanlarımız yıkıldı, yıkılan dükkanların içerisinde benim dükkanımda var. Şu anda pek bilgiye sahip değiliz ama paylaşılan plan ve projelere bakıldığında eskisinden daha güzel olacağı söyleniyor. Biz de bu planları sosyal medyadan görebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız ve eski günlerimize tez zamanda ulaşacağız” dedi.

TOKİ, selde yıkılan 16 iş yerinin temelini attı ViDEO

"YIKILAN YERE İLK TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENECEK"

Şu anda temeli atılan alandaki iş yerlerinin yıkıldığını belirten Hakan Acar, “Enkazdan temizlendi. Yıkılan yere ilk temel atma töreni düzenlenecek. İnşallah en kısa zamanda dükkanlarımız yapılıp bizlere teslim edilir. Biz de biran evvel işimize gücümüze döneriz” diye konuştu.

ALMANYA, 46 GÜNDÜR YARALARINI SARAMADI

Öte yandan Almanya'da temmuz ayının ikinci haftası meydana gelen sel felaketinin üzerinden 46 gün geçmesine karşın yaralar hala sarılabilmiş değil.

Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşayanlar günlerdir elektriksiz ve susuz olmanın zorluğunu yaşadı.

Hala 20 bin hanede telefon bağlantısının bulunmadığı sel bölgelerinde insanların bir yıl boyunca trafik kısıtlamalarına da hazır olmaları istendi.

Almanya sel felaketini atlatamadı

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