TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Sivas'ta 476 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipliği kuraları çekildi.İşte,TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

TOKİ Sivas İli Merkez İlçesi Yenimahalle 3.Etap 746 konut kura başvuruları temmuz ayında alınmıştı.

25 Temmuz 2022 tarihinde başlayan başvurular 29 Temmuz 2022 tarihinde sona ermişti.

Binlerce kişi, "TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte TOKİ ile ilgili tüm merak edilenler...

TOKİ Sivas İli Merkez İlçesi Yenimahalle 3.Etap 746 konut için kura çekilişi bugün yapıldı.

Kura sonuçlarının belli olmasıyla beraber vatandaşlar isim listesi sorgulama ekranı araştırılmaya başladı.

2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim sorgulama ekranı açıldı.

Detayları öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ



