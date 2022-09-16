TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi?

TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

TOKİ Sosyal Konut Projesi detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Başvuruda bulunan ya da bulunmayı düşünen vatandaşlar, "TOKİ peşinatı ne kadar, taksitler ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak TOKİ başvurularının ardından sıra önce kuraya ardından ödemelere gelecek..

İşte, TOKİ ödemeleri detayları...

Toki taksitleri sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Sözleşme ise inşaat bitimine yakın bir tarihte imzalanacak.

Taksitlerin teslimden 1 yıl önce başlaması bekleniyor.

TOKİ taksitleri sabit mi?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.