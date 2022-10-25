TOKİ temel atma töreni ne zaman? TOKİ Ankara'da hangi ilçelerde konut yapacak?

TOKİ temel atma töreni ne zaman? TOKİ Ankara'da hangi ilçelerde konut yapacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller atılıyor. İşte temel atma töreninin yapılacağı iller..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel atma töreni için geri sayım başladı. TOKİ ilk etapta 17 ilde 5615 konutun temellerini atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısı ardından, ''Yarın, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsa projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tarafından TOKİ temel atma töreninin yapılacağı iller hakkında bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Ankara’da 2 bin 171, Zonguldak’ta 595, Kırşehir’de 458, Kahramanmaraş’ta 210, Aydın’da 265, Bolu’da 206, Konya’da 206, Afyonkarahisar’da 364, Diyarbakır’da 158, Uşak’ta 158, Erzurum’da 158, Muğla’da 154, Yozgat’ta 141, Manisa’da 78, Amasya’da 87, Tunceli’de 118 ve Elazığ’da 88 konutun temeli atılacak.” ifadeleri kullanıldı.

Peki temel atma töreni ne zaman başlayacak? İşre TOKİ temel atma töreninin detayları..

TOKİ temel atma töreni ne zaman yapılacak?

TOKİ temel atma töreni bugün yapılacak. Temel atma töreni saat 13:00'de Sincan Lale Meydanı'nda gerçekleştirilecek. TOKİ Ankara'da hangi ilçelerde konut yapacak sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Toki Ankara'da hangi ilçelerde konut yapacak?

TOKİ Ankara'da Ankara 18 bin konut inşa edecek. İşte TOKİ'nin Ankara'da konut yapacağı ilçeler;

- Mamak Menek

- Ayaş 4. Etap

- Kahramankazan

- Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu

- Ankara Polatlı

- Sincan Saraycık

- Sincan Yenipeçenek

- Gölbaşı Gerder