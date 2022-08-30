TOKİ ucuz konut başvuru şartları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

TOKİ ucuz konut başvuru şartları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesine ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuru şartları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ projesinin 81 ilde başlatılması bekleniyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde TOKİ hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

TOKİ başvuru tarihleri, şartları, kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin sorgulamalar da hız kazandı.

Peki, TOKİ ucuz konut başvuru koşulları neler, kimler başvurabilecek, başvuru tarihi ne zaman? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...

TOKİ, ucuz konut ödeme koşulları nelerdir?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor.

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular ise; Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ başvuruları başladı mı?

TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak.

Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum proje ile ilgili bazı bilgileri verdi.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz.

Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, ayrıca; "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

TOKİ başvuru şartları

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekiyor.