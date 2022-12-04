TOKİ Zonguldak kura çekimi sonuçları sorgulama! TOKİ Zonguldak kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Aralık ayı kura çekilişi takvimine göre çekilişler il il yapılmaya devam ediyor. Peki TOKİ Zonguldak kura çekilişi ne zaman? İşte TOKİ Zonguldak kura çekilişi sonuçları sorgulama!

2022 TOKİ kura çekimleri bütün hızıyla devam ediyor. Birçok il için TOKİ kura çekilişleri gerçekleşti ve hak sahipleri belirlenmiş oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ kura tarihleri ile kura çekimi gerçekleşen iller için TOKİ sonuçları sorgulama ekranı sık sık sık araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Zonguldak kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ Zonguldak kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Zonguldak'ta toplamda 1650 adet TOKİ sosyal konutu inşaası yapıalcak. Noter huzurunda gerçekleşecek olan kuralar sonucu TOKİ Zonguldak konutları hak sahiplerini bulmuş olacak. TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı yayınla vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

İlgiyle takip edilen TOKİ kura sonuçları online şekilde sorgulanabiliyor. TOKİ kura çekimlerinin gerçekletiği iller için sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesinde bulunan sorgulama sayfasında T.C kimlik numarası vasıtasıyla sorgulanabilmekte.

TOKİ kura çekilişleri https://toki.tv/ adresi üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca TOKİ YouTube sayfası üzerinden de kura sonuçlarını canlı olarak izleyebilmek mümkün.

TOKİ Zonguldak kura çekilişi 4-5 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Kura saatleri genellikle 10:00 itibariyle başlıyor.

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