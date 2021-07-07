TOKİ'den bir milyonuncu konut teslimi

Ankara'daki TOKİ Konutları'nda düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TOKİ'nin bir milyonuncu konutu sahibini buldu...

Ankara Sincan'da Saraycık TOKİ Konutları'nda düzenlenen tören saat 18.00'de başladı.

TOKİ tarafından inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim etti.

BİR MİLYONUNCU KONUT TESLİMİ YAPILDI

Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut üretiminin dünyada daha önce hiçbir ülkeye nasip olmadığını belirterek, “Bu büyük başarının yegane mimarına, milletine sevdalı liderimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Murat Kurum: Hepimiz heyecanlıyız VİDEO

"1 MİLYONCU KONUTUN ANAHTARINI TESLİM ETMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Bakan Kurum konuşmasında, Ankara’da tarihi bir gün yaşadıklarını aktararak, “Bugün, Cumhurbaşkanımızın 2003’te başlattığı konut seferberliğiyle inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim etmenin coşkusunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. Kentsel dönüşüm, sosyal konut, tarımköy, afet konutları ve deprem dönüşüm evlerine kavuşacak kardeşlerimiz heyecanlı. Sincan’daki coşkumuz, birazdan bağlanacağımız 7 ayrı bölgemizde; Diyarbakır’la, Kocaeli’yle, Giresun’la, Kars’la, Burdur’la, Denizli’yle tüm Türkiye’yi saracak” diye konuştu.

"ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ, EVLATLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençleri, yaşlıları, şehit ve gazi ailelerini, engellileri yeni yuvalarına kavuşturduğunu ifade ederek, “1 milyon konut üretmek gibi dünyada daha önce hiçbir ülkeye nasip olmamış bu büyük başarının yegâne mimarına, milletine sevdalı liderimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. TOKİ’mizle inşa ettiğimiz; camileriyle, üniversiteleri, okulları, spor tesisleriyle; yurtları, yolları, millet bahçeleriyle tüm yeni yuvalarımız; ülkemiz için, milletimiz için, evlatlarımız için, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TOKİ'den bir milyonuncu konut teslimi VİDEO

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BAKAN KURUM, 1994 RUHUNU İŞARET ETTİ

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 81 ilimize gerçekleştirdiğimiz 300’ün üzerinde ziyaretle; ortaya koyduğunuz şehircilik vizyonunu hayata geçirmenin gayretiyle çalıştık, çalışıyoruz” diyen Bakan Kurum, millete hizmet yolunda çıkış noktalarının, 1994 yani 94 ruhu olduğunu söyledi.

"YÜZBİNLERCE MİMAR, MÜHENDİS VE İŞÇİ KARDEŞİMİZLE 1 MİLYON KONUT ÜRETTİK"

Bugün, yıllardır küs olduğu medeniyet değerleriyle yeniden barışmış, kaybettiği ruhu tekrar kuşanmış, taşlara ruh veren, verdiği ruhu ise gönüllerle birleştiren bir Türkiye olduğun ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“AK Parti güneşiyle şehirlerimiz, uzun zamandır unuttukları kişilikleriyle, kimlikleriyle buluştular. 2003 yılında Türkiye’nin en acil ihtiyacı ‘Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği’ dediniz, ilk ve en büyük adımı attınız. Her ne kadar o yıllarda birileri çıkıp yine ‘Türkiye bunu tek başına yapamaz’ dese de; hiçbir dış finansmana ihtiyaç duymadan, aynı anda 81 ilimizde harekete geçildi. 4 bin 400 şantiyemizde, yüzbinlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle 1 milyon konut ürettik. Nasıl sosyal konutta 1 milyon yeni yuva ürettiysek, kentsel dönüşümle de 1.5 milyon konutu dönüştürdük. Bugün TOKİ’mizle 600 şantiyede, 90 milyarlık yatırımla, 300 bin konut inşa ediyoruz.”





BAKAN KURUM, TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için eserler üretmeye devam ediyoruz. Bugün TOKİ Başkanlığımız ile inşa ettiğimiz 1 milyonuncu konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 1 milyon kere maşallah." ifadelerini kullandı.