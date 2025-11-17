TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ 500 bin konuta başvuran sayısı...

- TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin konut için 10 Kasım'da başvurular başladı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını belirtti.
- İller bazındaki dağılım ise henüz açıklanmadı.
'Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım Salı günü başladı.
Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek.
81 ilde ayrılan kontenjanlar kapsamında vatandaşlar kaç kişinin başvurduğunu merak ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısını açıkladı.
Peki, TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? İşte, alınan başvuru sayısı...
TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı.
İllere göre dağılım ise henüz açıklanmadı.