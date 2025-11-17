TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? TOKİ 500 bin konuta başvuran sayısı... "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım'dan beri devam ediyor. Projeye başvuran kişi sayısı, il bazında merak konusu oldu. Peki; TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 TOKİ başvuru sayısı...

'Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım Salı günü başladı. Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. 81 ilde ayrılan kontenjanlar kapsamında vatandaşlar kaç kişinin başvurduğunu merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısını açıkladı. Peki, TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? İşte, alınan başvuru sayısı... TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı. İllere göre dağılım ise henüz açıklanmadı.

