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    Toksik olumluluk nedir, ne demek? Toksik olumluluk sorusu ALES'e damga vurdu

    ALES/1 sınavı bugün yapıldı. Adaylar, zorlu sorular karşısında ter dökerken toksik olumluluk kavramı, ALES'e damga vurdu. Sınavın ardından toksik olumluluk nedir? sorusu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 14:12
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    Toksik olumluluk nedir, ne demek? Toksik olumluluk sorusu ALES'e damga vurdu

    2021 ALES/1 sınavı bugün gerçekleştirildi. Sosyal medya hesaplarından sınavla ilgili paylaşımlarda bulunan adaylar, toksik olumluluk sorusunun sınava damga vurduğunu belirtiyor.

    Bu nedenle sınava giren adaylar başta olmak üzere konu başlığını gören kullanıcılar, toksik olumluluk nedir ve ne anlama geliyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

    Peki, toksik olumluluk nedir, ne demek? Toksik olumlu davranışlar nelerdir? İşte, ALES'e damga vuran toksik olumluluk kavramı hakkında bilgiler...

    TOKSİK OLUMLULUK NEDİR?

    Toksik olumluluk pozitiflik kavramı, yıkıcı bir durum yaşandığında, bu durumun getirdiği yıkıntıları görmezden gelip zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabası olarak adlandırılabilir. Toksik yani zehirli iletişim olan yerde sevgi yeşermiyor.

    Toksik olumluluk nedir, ne demek? Toksik olumluluk sorusu ALES e damga vurdu #1

    TOKSİK OLUMLULUK DAVRANIŞLARI NEDİR?

    Toksik olumluluk davranışları şu şekilde sıralanabilir:

    • Gerçek duygularınızı görmezden gelmek, küçümsemek veya reddetmek
    • Duygularınızdan ötürü kendinizi zayıf hissetmek
    • Gerçek duygularınızı bir maskeyle örtmek ve hislerinizin tam tersi davranmak
    • Olumsuz duygulara sahip kişileri küçümsemek ve onları zayıf görmek
    • Gerçek sorunu, acıyı, hayal kırıklığını kabul etmeyerek başkasının deneyimini geçersiz kılmak.

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